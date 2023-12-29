總經與市場觀察：聯準會釋出升息循環即將結束的訊息，市場預期明年聯準會可能開始降息，全年降息達三碼，美債殖利率下滑，有利於股市的表現，台股自11月初短暫跌破16,000點之後，反彈至17,500點，整體氣氛轉向樂觀，亦有助於年底作帳行情持續，預期有機會挑戰18,000點，盤面個股表現因此要審慎選股。

晶片大廠英特爾也正式發表新晶片Intel Core Ultra 處理器，主打AI PC 與AI伺服器效能，目標鎖定AI硬體，執行長基辛格強調，「AI PC 將是未來一年的主角」。英特爾預估明年全球將有超過230款筆電和PC採用 Intel Core Ultra 處理器，2028年AI PC將占整體PC市場8成。英特爾帶頭之下，品牌廠紛紛推出AI筆電新品，業界看好明年將是AI PC元年，2025年則是AI商機起飛年。英特爾有信心會拔得頭籌，預計兩年內將可出貨一億台搭載AI功能的PC。

AI概念股中組裝廠受到高股息ETF可能剔除成分股的利空之下，股價受到壓抑，然在年底，高股息ETF的成分股調整將會告一段落，市場擔心的賣壓疑慮將會消除，加上超微推出新一代AI晶片，瞄準由輝達主導的市場，執行長蘇姿丰也對AI晶片市場做出驚人預測，預估未來四年市場規模將攀升至逾4,000億美元，遠高於公司8月時預測的1,500億美元，使得AI概念股重新獲得市場關注，部分AI概念股11月營收亮眼，預期在晶片短缺的情況逐漸緩解下，AI概念股將會持續有好的營運表現，亦將有利於提升評價。

2024年歐美電信基建持續、資料中心升級也不停歇，電信CPE需求穩健，網通廠商營運穩定成長不變，較2023年再度走升。受惠AI的導入加快，GPU與CPU的供給較為舒緩後，周邊通訊傳輸設備亦有導入高規的必要，使高階網通產品將有複合式應用的新商機，皆為2024年營運成長的動力來源。IC載板部分，ABF載板供需預期將於24年恢復平衡，加上應用於AI趨勢帶動相關高階GPU、CPU與ASIC等出貨成長，將有助提升載板廠商產品組合與獲利表現。

此外，2024全球汽車銷量為年增2.5％，其中新能源車仍為主要成長來源，預估年增30％。零組件方面，北美車險公司擴大賠付範圍，有利AM長期需求/滲透率穩健提升，台廠將為最大受惠。

預估龍頭廠三星NAND減產幅度將提升至50％，設定於2023年末NAND庫存正常化，目前已見wafer現貨價有約三成漲幅；DRAM減產亦達30％，下半年供需狀況將轉趨平衡，在領導廠商積極調升報價下，預估合約價會有近10％漲幅，第四季整體ASP預估將有0～5％微幅回升。目前看好AI PC、網通、AI伺服器、矽智財、IC設計、電動車、車用零組件、記憶體、矽晶圓、被動元件等相關類股。