陽明海運股份有限公司12月28日歡慶成立51週年，於總公司舉辦週年慶茶會慶生，本次週年慶系列活動，包含提前於七堵總部大樓舉辦「捐血一袋，愛心無價」一日捐血活動，鼓勵同仁捐獻熱血傳播愛心，同時也在週年慶當日延續傳統舉辦社團聯展、公益暨二手物品義賣市集活動，邀請同仁熱鬧共慶週年。

陽明海運近年積極推廣環境永續意識，週年慶茶會活動採用可重複使用餐具，現場布置更嘗試使用可回收材質或符合3R（Reduce、Reused、Recycle）的素材進行規劃，降低活動產生的一次性廢棄物，從日常細節中為環保盡一份心力。

週年慶社團聯展透過參賽及活動影像紀錄呈現同仁日常參與專業或趣味賽事之熱忱，期能吸引更多同仁投入社團活動，工作之餘培養健康習慣，陽明海運除了內部成立多元運動性社團，更由公司不定期舉辦跨產業之運動企業聯賽、校際聯賽等。

同時亦以定額、長期性贊助方式支持具發展潛力之年輕專業體育選手，榮獲教育部體育署「運動企業認證」及「體育推手贊助類銅牌獎」肯定。

陽明海運員工支持社會公益活動不遺餘力，今年邀請台北捐血中心共同辦理一日捐血活動，共有62位同仁挽袖捐愛心，募得19,750毫升熱血，延續多年傳統定期舉辦之年度公益暨二手物品義賣市集活動，每年均獲同仁熱烈響應。

今年於陽明海運總公司一樓廣場擴大舉辦，邀請小愉兒社會福利基金會－熊米屋愛心烘焙坊、創世基金會基隆分院、桃園市美好社會福利基金會、育成社會福利基金會－集賢庇護工場、勝利基金會－勝利廚房、唐氏症基金會－愛不囉唆南港店以及台北市自閉兒社會福利基金會－愛肯樂活工場等慈善單位前來設攤。

除了員工外，亦歡迎在地之鄰里居民共同參與，讓更多人有機會來以實際購買行動支持公益團體產品，也讓二手義賣商品可以更多元交流，公益暨二手物品義賣市集所得將全數樂捐予弱勢團體，讓陽明海運員工與鄰里民眾的愛心關懷得以傳達到需要的地方。