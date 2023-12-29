國立高雄科技大學甫於12月2日歡慶六周年校慶，包括日、德工業大國的重點姊妹校多達50多人祝賀團，展現鏈結國際豐碩成果，而三場校慶音樂會，邀集四位國際知名聲樂家結合長榮交響樂團同台演繹歌劇經典曲目，為校慶活動畫下完美句點，更凸顯高科大工業科技與人文藝術兼容並蓄的大校氣度。
高科大積極推動國際化，從「校園環境營造、學生外語能力提升、國際體驗補助及拓展國際合作交流」等四個構面努力，六年來累積不凡的成果。
高科大校長楊慶煜博士表示，該校在國際化計畫的推動上，重點在於關注學校的永續發展而不是短期的成效，透過制度導引讓各單位通力合作，亦透過與461個國際姊妹校的密切交流，鼓勵老師及學生走出去打開「國際視野」。楊校長指出，高科大訂定了多項獎補助計畫，鼓勵學生參與國際交流，其次，校園內外籍博碩士生人數已由2018年的67人，成長為2023年的166人，除營造國際校園環境外，也對於老師提升研究量能發揮相當程度的幫助。
學生的表現是檢驗學校辦學績效的最佳指標，對於拉抬技職體系學生的英文自信，高科大相當自豪全校合力實現的等同多益550分高通過率，111學年的畢業生多達87％跨過多益550分門檻，其中超過650分以上的成績者近4成，未來朝5成以上的目標邁進。
高科大老師在研究、產學、創新教學、跨域教學等面向，都投入大量心力，打造充滿研究活力和教學活力的求學環境。期刊論文引用數獲得顯著的成長（從2018年468篇發表、引用數219；至2022年958篇發表，引用數11,747），在教學實踐研究計畫的申請和取得數量上，2023年通過件數高居全國大學第一，更別說一直是全國優等生的教育部USR計畫表現了，高科大長年居冠，也展現了高科大提升教學、研究品質、實踐社會責任的全面性努力。
值得一題的是，高科大所建立的校級研究中心，歷經多年的深耕也逐漸浮現研究成果，包括「底泥研究中心」、「鐵道技術中心」、「南區毒災應變諮詢中心」、「台灣先進材料成形技術中心」、「離岸風電產業海事工程菁英訓練基地」等研究中心及訓練基地，已成為國內相關產業重要智庫並支援產業發展。「底泥研究中心」在海洋、底泥、生物碳的論文發表質量世界第一；「鐵道技術中心」是台灣鐵道技術核心供應源頭，也是國家在鐵道事故上的重要支援團隊；「南區毒災應變諮詢中心」通過TEEX認證，2024更將向APEC會員國輸出訓練課程；「離岸風電產業海事工程菁英訓練基地」已獲得國際風能組織（Global Wind Organization, GWO）認證，成為臺灣唯一能發證的大學，協助離岸風電產業培訓產業人才以及技術訓練。
楊校長說，歷經六年的蛻變成長，高科大除了為傳統的工電領域培育人才，也逐漸在重點領域累積出亮麗的學術成就，並且以富含人文風采的細膩度展現出未來大學的泱泱大氣，「想像驅動未來」相信高科大的未來發展將具有無限的想像空間。（國立高雄科技大學 廣告）
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