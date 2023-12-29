鋼筋近期價格上漲不少，不過接近農曆過年買氣稍弱，鋼筋廠微調價格後陸續傳出成交，業者表示，年後鋼筋市場不看壞，年末價格稍降可能帶起一波買氣，讓今年鋼筋成交量拉尾盤結束。

鋼筋價格自10月下旬開始不是漲價就是平盤，買氣也因為年底施工旺季而增加，不過近兩周買氣稍微減弱，業者表示，由於農曆過年將至，因此除了庫存較空、急需補料的業者以外，其餘買盤有限，為了刺激跨年前的買氣，因此接單價格小幅調降。

據了解，南部鋼筋廠上周出現每噸1萬9,050元至1萬9,100元的價格，甚至有部分鋼筋廠壓到1.9萬元。據盤商指出，儘管南部鋼廠價格較正規價1萬9,200元鬆動，中部主力鋼筋廠也推出每噸1萬9,300元的價格，讓價差縮小到每噸250元。

而微幅降價顯然起到作用，據了解鋼筋廠多少都有訂單進補，比起前1～2周市況回溫，今年封關前很可能出現拉尾盤。

不過也有鋼筋廠堅持不調降接單，即便鋼廠不願意降價，但下游業者還是有購買意願，業者分析依此看來鋼筋價格並未走弱，另外從國際原物料來看，歐美聖誕節、新年假期過後國際廢鋼市場仍有機會上漲，例如美國已預告1月廢鋼調漲，更重要的是，想搶廢鋼的不只有鋼筋廠，許多電爐廠為因應循環經濟也積極尋求廢鋼，成本很難下滑。