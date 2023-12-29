疫後觀光市場回升、國際觀光客回籠、內需消費增溫，根據實價登錄統計，今年台北市店面實價揭露資料，有13件單價每坪超過1萬的租賃案件，數量年增3倍。房仲業者指出，店面市場最糟糕的時間已過，若能回到過去一年千萬觀光客的年代，店面市場還有進一步回升的動能。

統計顯示，今年台北市店面實價租金超過每坪1萬元有13件，其中8件位於西門町商圈，其餘零星分布於東區商圈、南西商圈、忠孝市府商圈、五分埔商圈等。單價最高的租案為西門捷運站旁、位成都路上16.8坪店面，月租金30萬元，單價高達每坪1.78萬元，相較於該店面2019年時月租金28萬元來看，租金有回到疫前的趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫後店面市場回升快，連空置已久的大型店面也陸續順利出租，反映從小型店家到中大型的連鎖業都看好觀光復甦商機，卡位精華區店面，如西門、南西等熱門商圈已有從房客市場，轉變為房東市場態勢。

台北市各商圈中復甦腳步最快的是西門町商圈，也是今年高租金單價店面聚落，不少行人徒步區、捷運站出口旁的中小型店面，單價都突破每坪萬元大關。據統計，西門町捷運站今年11月累計出站達202萬人次，年增23.6％，年成長率也高於士林夜市的劍潭站與東區的忠孝復興站。