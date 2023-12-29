【時報-台北電】個股重大訊息：

1.昇達科（3491）：受惠兩大客戶訂單貢獻，明年起低軌衛星相關營收比重將大幅拉升，法人指出，昇達科今年低軌衛星營收占比約在15％，估計明年可望倍增，且越南及泰國兩地新廠明年第一季及第三季陸續投產，有利營運再上層樓。

2.永冠-KY（1589）：28日法說宣布，明年出貨噸數目標19萬噸，優於今年，預估泰國廠明年下半年試量產，比原計畫提前兩季完工投產。永冠今年受大陸風電客戶放緩拉貨影響，前11月出貨16萬噸，12月估出貨1.3～1.4萬噸，達成下修後出貨目標17萬噸。

3.嘉基（6715）：擴大技術利基，針對DATACENTER開發內部線，另英特爾已發表Thunderbolt 5，再加上光通訊產品持續放量、泰國新產能預定2024年第二季量產，都將成嘉基2024年營運成長的動能。

4.新纖（1409）：總經理歐金達在28日法說會指出，最差時期已過，明年會慢慢復甦，正面看待後市，樂觀新纖營運成長。新纖集團轉投資事業、跟比利時商合作的半導體用雙氧水產線，目前認證中，明年第二季投產，第三季開始貢獻營收與獲利。

5.固緯（2423）：28日法說會時指出，2024年因有新產品問世，及海外市場將加碼行銷和業務力道，預期2024年營運朝向正向樂觀成長發展。未來也將積極評估併購具備合併綜效的公司。(編輯：柳繼剛)

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