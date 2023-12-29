【時報-台北電】今日焦點新聞：
國內頭條：
1.台股今封關，拚六線齊紅。(工商時報)
2.避免雙重課稅，台韓所得稅協定元旦起適用。(工商時報)
3.銀行保險營業稅率，力拚2025年降至2％。(工商時報)
4.急升值效益，美元保單解約危機解除。(工商時報)
5.新普砸5億進駐青埔。(工商時報)
6.海嘯剛開始，19所大專註冊率未達6成。(中國時報)
7.台股衝關，台積扮要角。(經濟日報)
8.iPhone組裝版圖大地震，和碩昆山子公司立訊當家。(經濟日報)
9.G2與AI交會下的半導體產業，一場沒有贏家的美中角力？(電子時報)
10.2024年全球油電同價戰況分岐，朋程迎來左右逢源？(電子時報)
大陸頭條：
1.人工智慧風起雲湧，算力基建支撐加速前進。(證券時報網)
2.國產大郵輪首航在即，各路玩家同台競技，行業格局或重塑。(證券時報網)
3.兩個月至少19筆，多家央企加速退出參股金融企業。(證券時報網)
4.首個吉瓦級大規格鈣鈦礦生產基地奠基，相關板塊強勢走高。(證券時報網)
5.2023年一級市場十大投融資案例：半導體最吸金。(證券時報網)
6.央行釋放貨幣政策最新信號。(證券時報網)
國際頭條：
1.谷歌就50億美元消費者隱私訴訟達成和解。(路透社)
2.標普500指數微升，多頭市場即將確認。(路透社)
3.紅海危機緩解，油價重挫3%。(路透社)
4.標普500指數小幅收漲，三大股指有望連續第九周收高。(華爾街日報)
5.晶片霸主之爭轉向新戰場，掌握先進封裝技術是關鍵。(華爾街日報)
6.明年全球通膨率料將回歸正常。(華爾街日報)
(編輯：李慧蘭)
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