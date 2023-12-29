CMoney（全曜財經資訊）28日指出，根據台灣最大的投資討論平台 股市爆料同學會 的平台數據，台股投資人的討論量從年初到現在活躍用戶已經成長40％，且越來越多年輕人湧入，增加55％年輕用戶進站討論，用戶數指數型成長，理財、投資等話題已成為年輕人密切關注的主題。
股市爆料同學會也在日前調查了台灣人2023年的投資理財習慣，發現台灣24歲以下的Z世代最喜歡的投資週期不是短線交易，而是選擇長期投入占最大宗（41.62％）。
台灣有投資的人中，不管是剛出社會的Z世代還是已經退休的戰後嬰兒潮，占比最多的都是「長期投入」居多，平均各世代都有超過 30％以上的人是以長期持有為目的在投資。
各世代中，交易週期最短的日內交易（當沖）的比例超出常人想像，年輕人的比例竟然不是最高，僅占Z世代的7.1％，而是現在的X世代（45～54歲）的人比例最高，占該世代的13.13％。而X世代中長期投入的比例也是全部世代中最高，占41.62％，呈現兩極化的現象。
觀察下來，除了X世代短線跟長線的分布很極端外，其他年齡層的分布基本上差不多，台灣的投資人都是以長線持有為主，短線交易占比偏少。
投入的本金在千萬以上的大戶在45歲以上的X世代和戰後嬰兒潮的比例最高，超過74.5％的千萬大戶集中在這兩個世代裡。而年紀較小的Y世代和Z世代投資本金則以小於50萬居多，比例平均接近40％，投資本金300萬以上的平均集中在Z世代和戰後嬰兒潮，超過50％的大戶都集中在45歲以上的投資人。
根據股市爆料同學會的平台數據，2023年度台灣投資人最常查詢的股票排行前10檔中，AI概念股就占了4名，大型權值股占2名，剩下航運股、生技股各兩名。AI概念股的緯創用戶查看股票次數超過350萬次，排名高居第一，合一及長榮分居二、三名（查詢次數324萬次及261萬次）；其他AI概念股如：佳世達、廣達、英業達也都榜上有名。
大型權值股如鴻海、台積電也都在投資人經常查看的個股名單上，去年很紅的長榮、高端疫苗今年也都還有許多股民關注。
在股市爆料同學會裡，2023年最多人發文討論的股票前10名沒有台灣的權王台積電，而是由加權指數（大盤）的熱度位居第一名，一年內共有41,602篇討論文章，其次由今年最高漲幅達439％的緯創排名第二。
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