法人本周買超金融股概況

台股28日收盤再創高，剩不到90點直攻萬八，2023倒數一天封關、選舉將邁入關鍵十天，金融股成大力穩盤的重要工具，多檔金融股在尾盤湧入買盤，使指數最終由黑翻紅上漲18點，維持連五漲氣勢。

據統計，本周以來中信金、國泰金、玉山金、富邦金、兆豐金、元大金、合庫金、台新金、華南金、開發金、新光金、上海商銀、第一金、臺企銀、彰銀、永豐金、國票金等17檔金融股，受到法人青睞買進1.16億～13.94億元不等，且有14檔本周以來漲幅逾2％。

八大公股行庫本周以來買超金額逾千萬的金融股則有兩檔，分別為富邦金、遠東銀，其中富邦金買超金額達5,800萬元，富邦金的股價也邁入連五漲，不只國家隊護盤支持，外資也連四買，張數達8,765張。

法人分析，金融股28日拉尾盤，除了資金輪動外，選前穩盤讓指數不墜的意味明顯，中大型金控均維持上漲態勢，內外資法人除了衝刺選前倒數行情，也在布局2024年看好個股，預期金融股將迎來復甦，美國明年經濟軟著陸，股債有上漲空間，金融業有望增加以往獲利水準。

富邦金今年EPS將落在6～7元，較去年近倍成長，股利配發數字深受市場關注，富邦金也估計現金股利優於去年2元的機會大，可能落在2～3元；中信金旗下中信銀前11月稅後淨利近388億元，為國銀第一名，亦已賺贏去年全年，公司預估，明年股利發配可望優於今年的1元。

台新投顧副總經理黃文清表示，明年看好金融股主因降息有利旗下壽險原有債券評價回升，而全球股市持續上漲也有利投資部位；2024年不少金融股預期配息將增加、全球降息循環啟動等背景下，帶動內外資持續買進布局。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在全球股市表現都不錯的情況下，升息循環告一段落，開始降息將使銀行的利差擴大，原因在於存款利息會先降、放款利息則降比較慢，觀察美元定存利率已經往下走；此外，金融股由於今年獲利成長，明年殖利率會有比較好的表現，內外資資金在做回補動作。