鑄件大廠永冠-KY（1589）28日法說宣布，明年出貨噸數目標19萬噸，優於今年，預估泰國廠明年下半年試量產，比原計畫提前兩季完工投產。永冠今年受大陸風電客戶放緩拉貨影響，前11月出貨16萬噸，12月估出貨1.3～1.4萬噸，達成下修後出貨目標17萬噸。

永冠表示，原本看好今年大陸風電產業需求可延續去年熱度，沒想到大陸業者6月底起放慢拉貨速度，加上產業機械及注塑機在手訂單能見度降至2～3週，不如預期，將今年出貨目標下修至17萬噸。永冠前11月合併營收79.14億元，年減6.13％。

永冠表示，目前產業機械及注塑機在手訂單能見度維持2～3週，以即時訂單為主。大陸風電業供應鏈廠商當初因應建置量60GW～70GW，相繼擴充產能，但囿於大陸明年風電裝置容量下修為50GW～55GW，恐供過於求，競爭激烈導致價格下滑。預期明年產業機械及注塑機景氣不至於惡化，至少與今年相當，連帶鑄件需求可望增加，明年將調高產業機械及注塑機配比訂單及營收比重。

永冠斥資83.5億元在台中港興建新廠，年產能10萬噸，第三季試產，規劃離岸及陸域風電等再生能源類鑄件佔比60％、含新能源在內產業機械及注塑機占比40％，明年出貨噸數目標訂為2～3萬噸；另斥資26億元在泰國購地建廠，預計明年下半年完工試量產，初期著重設備調校，2025年開始貢獻產能及營收，遂將明年出貨目標修正為19萬噸。

永冠預估，明年出貨噸數多於今年，不做低價風機鑄件，產業機械及注塑機鑄件也不會調降，明年營收有機會勝過今年。