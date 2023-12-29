LEXUS總代理和泰車即將導入全新LBX在台上市，28日於南港展覽館率先亮相並同步啟動預接，為2024台北新車暨新能源車特展LEXUS展區揭開序幕。和泰車表示，預接單價自133萬元起，年度銷售目標3000輛。
和泰車表示，LEXUS今年展區以「Lexus Electrified」為主軸，傳遞品牌電動化訊息，展出三大動力的電動化車款，包含靜謐的BEV電動車、無須擔心里程焦慮的PHEV複合式電動車、以及車款編成最豐富的HEV油電複合動力車，全新LBX更為首度曝光，成為展出亮點。
和泰車說明，LEXUS自2005年發表首款豪華電動化車款RX 400h，為新能源車展開第一個篇章，LEXUS電動化車款至今在全球累計銷售已超過240萬輛。根據規劃，將在2025年前推出10多款電動化車輛，並於駕馭體驗與碳中和的平衡中，積極地持續找尋新可能。
此次車展首發的LBX為LEXUS全新車型，導入台灣市場共提供ACTIVE、ACTIVE+、COOL、RELAX、RELAX+共5個等級，按不同車型預接單價自133萬元起至172萬元。和泰車看好，將成為挹注LEXUS在台銷量的一大動能。
和泰車說明，LBX代表Lexus Breakthrough X-over，定義全新跨界的都會SUV車款。除外觀視覺概念為品牌最新世代設計概念，全新LBX更以超越級距座艙豪華科技氛圍，搭配LSS+3.0智動駕駛輔助系統全時智慧守護，全車系搭載9.8吋觸控式螢幕、線傳式排檔桿等配備，並擁有達402L超大行李廂空間，打造超越級距的座艙氛圍。
除展出品牌即將上市的最新車款，和泰車近期正式引進LEXUS旗下御用改裝品牌MODELLISTA，率先導入品牌SUV車款套件，配合車展也特別在展區規劃MODELLISTA精品改裝車輛展示，並加碼展出搭載MODELLISTA套件之品牌旗艦LM。
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