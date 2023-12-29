台電強韌電網計畫再釋出逾130億元161KV（千伏特）交連PE線纜標案，華新、大亞、台一、合機、太電、大山、大東、宏泰及華電等九家線纜廠全受益，得標金額從12.66億元至13.72億元不等，自今年底起為期十年，配合台電工程進度交貨，多數線纜業明年營運成長看增。

台電強韌電網計畫陸續汰舊換新饋線，今年陸續釋出總計500億元以上69KV高壓、161KV及345KV超高壓交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案。線纜業者除了榮星生產漆包線為主，華新、華榮、大亞、宏泰、大山、億泰、華電、合機、大東、台一、大同及太電等，今年分別拿下多起台電標案，全年累積台電訂單從20多億元至50多億元不等。

最近台電更新民國107～117年總金額137.6億元的161KV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案，太電、華電、大亞、華榮及合機等線纜廠，訂單均為6.85億元，大同、宏泰、台一得標各約16.38億元，大山得標9.52億元、華新拿下13.7億元訂單。

台電年底前再釋出130.06億元，161KV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案，採最低價標。宏泰獲12.83億元標案、大亞近12.66億元、華電得標金額13.72億元，華新得標金額近13.46億元，台一近12.99億元、大山13.31億元、大東12.88億元、合機近13.65億元、太電近13.07億元。其中合機今年陸續拿下台電強韌電網計畫釋出345kV、161kV、69kV訂單金額超過53億元。

華榮指出，今年電力線纜交貨給台電，多半是民國109～111年獲得標案，以161KV超高壓線纜為主，11月營收飆升，主因是民國108年接獲台電標案，最後一批金額近2.5億元的345KV超高壓線纜出貨。今年7月獲台電25億元345KV超高壓線纜標案，9月再獲台電10多億元161KV超高壓線纜訂單，從113年起陸續出貨。