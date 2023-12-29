中科台中園區二期擴建案內政部都審過關，預計明年6月交地給台積電，估投資額上看1兆元，帶動超過4,500個就業機會，與園區公共工程同步動工，對中科爭取台積電最先進1.4奈米製程有加分效果，為區域房市挹注強勁撐盤動能，磁吸品牌建商搶進推案，帶動中科周邊房市近年漲幅近二成，最高單價站上7字頭。
以國際總體城區開發案「寶輝VILLAGE」來說，已進場的「寶輝國際莊園」與「寶輝世紀莊園」，每坪最高單價72.8萬元，今年成交有七筆單價都突破7字頭，創區域單價新高。將登場的「寶輝THE TOWER」堪稱台中唯一綜合發展項目，訴求「垂直花園的豪華住宅」，引領全新國際生活型態。
「寶輝VIILAGE」包含三塊四面臨路完整街廓基地，攜手東京麻布台之丘「Azabudai Hills」的總規劃團隊「株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）」與各領域頂尖專家，以全球視野與國際規格，打造未來總體城區。
值得一提的是，剛開幕的麻布台之丘，由全球多位頂尖建築大師聯手打造，以「綠意與健康」（Green＆Wellness）為題，匯聚日本最高摩天大樓，包含豪華住宅、星級飯店、商業設施、辦公空間、文化藝廊及米其林餐廳等，是東京新地標，宛如現代都市村Modern Urban Village，為城市帶來嶄新風景。
「寶輝VIILAGE」擘劃「NEW LIFE NEW TAICHUNG」為願景，考量多元世代需求，於都會交通樞紐核心，一站滿足居住、工作、娛樂、社交、休閒等機能，引領台中邁向未來都會。株式會社日本設計社長篠崎淳表示，寶輝VILLAGE將為台中帶來獨一無二的全新生活方式。
寶輝「國際莊園」與「世紀莊園」50～75坪相繼登場，以「綠色健康」為訴求，分批釋出，兩案預計2024年底完工交屋。寶輝VILLAGE城區中的三座豪宅各自獨立，各有不同特色，滿足多元世代客層需求。
「寶輝THE TOWER」基地位於福科路與永福路口，產品規劃40、50、90坪，設迎賓車道、室內溫水泳池、星空俱樂部、空中花園及禮賓服務等奢華設施，強調隱私專屬兼具豪宅的安全與尊榮，受到中部企業主、自營商、醫療業、高科技主管等關注，市場估成交單價7字頭。
寶輝另規劃媲美東京表參道的沿街式低層商業與福科路串聯，結合一座獨立五層樓的零售商業「THE PLAZA」，全方位滿足工作、娛樂、社交、休閒等需求。為確保品質，商業空間不對外銷售統一招商管理，期待為都市帶來活力與蛻變。
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