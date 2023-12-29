美國財經媒體CNBC最新調查顯示，投資人押注美國聯準會（Fed）明年第二季開始降息，銀行類股將反彈，「美國科技七雄」仍是他們最偏愛的投資標的，微軟為科技類股首選。

在CNBC今年最後一次Delivering Alpha股票調查中，300名投資人、交易員和基金經理人認可聯準會和其主席鮑爾今年表現。88％的受訪者認為聯準會今年表現傑出或良好，優於3個月前調查的77％。超過半數受訪者認為聯準會將在明年第二季降息。

當被問到明年「美股七雄」或其餘493檔成分股表現較佳？77％的受訪者相信美國七大科技巨頭合計表現將超越標指其他成分股。至於科技類股，44％的投資人首選微軟，亞馬遜位居第二，獲得24％的投資人青睞，接者是輝達，比率為12％。