彰化銀行力挺前瞻基礎建設，支持民營企業投入國家公共工程建設，統籌主辦皇昌營造公司九年期30億元聯合授信案，於28日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與皇昌營造公司董事長江程金共同完成簽約。

本聯貸案是皇昌營造為承攬「環狀線北環段Y20（不含）至Y23（含）土建及水電環控區段標工程」所需，用以支應環狀線北環段CF680B區段標工程沿線共設3座地下車站（Y21站至Y23站）、3段潛盾隧道及1段中央避車線，預計2031年完工。由彰銀擔任統籌主辦銀行，並在合作金庫、上海銀行、農業金庫及中國輸出入銀行、華南銀行及高雄銀行等共7家金融機構的踴躍參與下，不僅順利籌組完成且超額認購，充分顯示銀行團對皇昌營造集團的營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

皇昌營造成立於1981年，為國內歷史悠久的專業公共工程營造廠商，積極參與政府所推動的基礎建設項目，累積豐富工程實績，施工技術逐步提升，擁有重機部門，施工機具及設備齊全，對於工程品質及進度均能有效掌控，並多次榮獲國家卓越建設獎－最佳施工品質獎、金質獎等獎項，專業技術能力備受業界肯定。

彰銀表示，未來將繼續協助營造業資本動能發揮更大效益，齊力推動前瞻基礎建設，為國內經濟與建設發展貢獻心力，並同時攜手皇昌營造共同推動企業社會責任及落實永續發展，於本聯貸案加入承攬再生能源、社會住宅及公共住宅等相關工程占比的ESG連結指標評估條件，給予相應的利費率減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。