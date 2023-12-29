台新銀行「2024投資趨勢論壇」台北場28日登場，回顧2023年雖有通膨、高利率及供應鏈庫存調整等逆風，全球股債市仍繳出不錯成績。展望2024年，預估美國聯準會啟動降息將助經濟回溫，全年景氣呈現「前低後高」格局。在資產配置方面，建議新一年投資人可把握降息轉折時間點伺機布局債券，搭配「盈餘成長性高、負債低」的選股策略，布局科技、通訊及健護產業股，掌握趨勢，把握機會財。
台新銀「2024投資趨勢論壇」來到最終場台北場，台新銀理財商品處資深副總劉熾原表示，聯準會2024年啟動降息，有助股債延續2023年漲勢，惟高利率滯後效應仍會對景氣造成影響，預計2024年美國經濟成長趨緩，不過軟著陸機會較高。台新投顧總經理呂仁傑則指出，全球主要央行（日本除外）多往降息方向走，且美國降息將有助經濟回溫，全年景氣呈現「前低後高」格局，在美國經濟軟著陸下，投資人可關注AI發展趨勢及地緣政治發展。
劉熾原補充，歷史經驗顯示，聯準會降息前，債券是直接受惠的資產類別，投資人可趁殖利率在高檔期間布局債券，鎖定高息收和資本利得潛力。另觀察過往降息循環，從停止升息期間到降息後六個月，投資級債均有回升機會，若投資人想擁有較高資本利得潛力，可選擇折價債券或零息債券，搭配離到期日較長的長天期債券。
在股市方面，劉熾原表示，依據2024年盈餘成長性高、負債低的選股準則，產業可布局科技、通訊、健護，國家則偏好美、台、韓、印。匯率方面， 2024年預計美元走弱，但利差優勢可支持美元區間震盪格局，可以美元高利定存搭配酌量澳幣、人民幣等非美貨幣，做為外幣配置基底，而傳統險保單在理財上也不可或缺。
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