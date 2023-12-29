新台幣升值，讓壽險獲利回吐，金融業2023年拚守住7,000億元獲利大關。據金管會統計，銀行、保險、證券三業累計稅前獲利從10月底的7,270億元，11月下降到7,091億元，暫時守住史上次高地位，但12月新台幣仍升值，壽險獲利還可能繼續倒蝕，2023年最後一個月，金融業面臨7,000億元與次高保衛戰。
2023年金融業獲利最大動能來自本國銀行，升息、股債市行情，推升國銀投資與其他淨收益成長，民眾瘋投資債券，也讓財管手續費增加，銀行淨手收增加。前11月銀行業稅前賺4,897億元，續創同期新高，年增837億元或21％，主要獲利貢獻來自於國銀賺4,535億元，史上首度賺超過4,000億元。
第四季存款利息上升、Swap（換匯）利益減弱，但在前三季爆發性獲利成長下，銀行業全年稅前確定可賺超過5,000億元大關，打破去年的4,321億元，飆史上新高。
壽險業雖從6月開始因新台幣連續重貶，獲利回穩，但最後兩個月遭遇逆風出現虧損，稅前純益從10月的1,749億元，11月下降到1,130億元，年減48％。產險則獲利回穩，前11月稅前賺161億元，去年同期則因防疫險大虧1,543億元。前11月保險業稅前賺1,291億元，原預期保險業2023年有機會挑戰史上次高，但最後兩個月獲利遇逆風，確定2023年無法攻史上次高。
台股大漲，推升證期三業即證券、期貨、投信獲利，前11月稅前賺超過900億元，年增301億或50％。其中最受惠的就是券商，前11月賺684億元，年增258億元或61％；投信也因基金管理資產規模上升，經理費收入增，前11月稅前賺153億元，年增29億或23％；期貨因利息上升，客戶保證金存款利息收入增加，前11月稅前賺66億元，年增14億或28％。
金融業獲利史上新高是2021年的9,366億元，史上次高為2020年的6,753億元，2023年前11月賺7,091億元，雖已超越2020全年史上次高，但12月壽險仍有可能出現虧損，能否守住7,000億仍有變數。
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