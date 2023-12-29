公股銀祭高額生育補助，有效催生。彰化銀行統計，2023年員工生育津貼共補助130名新生寶寶，今年員工新生兒粗出生率為千分之19.75，高過2022年的千分之18.69，也遠高於2022年全國新生兒粗出生率千分之5.96。第一銀行統計，現行30至40歲正式行員，有子女者共880人，平均生育胎數為1.5胎，最多為3胎，也高於全國平均值。
公股銀近年不斷加碼生育補助，第一胎目前最高為兆豐銀的12萬元、第二胎是兆豐銀、華南銀、第一銀的15萬元最多，第三胎則以彰銀的36萬元傲視群雄。
彰銀今年9月27日起提高生育津貼，第一胎給5萬元，第二胎8萬元，第三胎36萬元，截至11月，已有員工領到第三名生育津貼36萬元。彰銀統計，今年員工生育津貼補助，第一胎比重48.74％、第二胎比重44.54％、第三胎以上比重6.72％。
彰銀30～40歲行員平均生育胎數為2胎，最多生3胎。此外，2023年彰銀育齡婦女總生育率為2.32，高於2022年全國育齡婦女總生育率的0.87。華南銀行30～40歲行員平均生育胎數1.52胎，最多生3胎。一銀30～40歲正式行員，平均生1.5胎，最多為3胎。一銀今年生育補助，1胎共140位，比重65.12％、第二胎70位，比重32.56％，第三胎5位，比重2.33％。
臺灣企銀今年將生育補助加碼逾4倍，第一胎由1萬元增至4萬元、第二胎7.5萬元、第三胎10.5萬元、第四胎15.5萬元，鼓勵多多增產。
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