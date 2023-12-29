根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）最新數據顯示，美國房貸利率連續9周下降，30年期固定房貸利率下滑至6.61％，創下5月以來新低紀錄。
房地美28日公布，截至12月27日止的當周，30年期固定房貸利率由前一周的6.67％降至6.61％。一年前房貸平均利率為6.42％。此外，15年期固定房貸利率由前一周的5.95％降至5.93％。相較之下，一年前的利率水準為5.68％。
美國房貸利率自10月稍晚以來持續下滑，當時30年期房貸平均利率高達7.79％，創下2000年稍晚以來最高水準。房貸利率追隨美國10年期公債殖利率走勢。
房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）指出，邁向新的一年，美國經濟依然穩健，勞動市場緊繃，通膨持續降溫，而房市剛剛反彈。
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