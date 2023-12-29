美國房貸利率從23年高點下滑，但11月已簽約待過戶成屋銷售仍與10月持平，在22年低點徘徊。
根據全美房地產經紀人協會（NAR）28日公布，11月已簽約待過戶成屋銷售指數維持在71.6，創下該指數自2001年創立以來的最低紀錄。指數位在100相當於2001年的簽約速度。《華爾街日報》調查經濟學家意見，原預期11月數據可望增加1％。
NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，房貸利率下降並未帶動簽約活動激增，不過還是激起潛在買家的興趣。他認為明年房屋銷售將會好轉。12月房貸利率進一步下降，協助家庭累積存款。
根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）數據，美國30年期固定房貸利率於10月觸及7.79％頂峰，目前略超過6.6％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：