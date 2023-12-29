美國房貸利率從23年高點下滑，但11月已簽約待過戶成屋銷售仍與10月持平，在22年低點徘徊。

根據全美房地產經紀人協會（NAR）28日公布，11月已簽約待過戶成屋銷售指數維持在71.6，創下該指數自2001年創立以來的最低紀錄。指數位在100相當於2001年的簽約速度。《華爾街日報》調查經濟學家意見，原預期11月數據可望增加1％。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，房貸利率下降並未帶動簽約活動激增，不過還是激起潛在買家的興趣。他認為明年房屋銷售將會好轉。12月房貸利率進一步下降，協助家庭累積存款。

根據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）數據，美國30年期固定房貸利率於10月觸及7.79％頂峰，目前略超過6.6％。