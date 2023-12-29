金管會26日公布首屆永續金融評鑑結果，國泰人壽從14家受評保險公司脫穎而出，獲選排名前20％。國壽強調其長期深耕永續行動，不僅是第一家自行遵循聯合國「永續保險原則（PSI）」的壽險公司，更超前部署響應「綠色金融行動方案3.0」，自許「永續保險的領航者」，以多面向的永續實績獲金管會肯定。

國壽聚焦永續三大主軸「氣候、健康、培力」，用關鍵行動陪伴大眾共同面對挑戰，積極引領金融業永續發展。在「氣候」主軸上，國壽透過「低碳投資配置」及「零碳營運轉型」的雙軌策略展開行動，2022年響應全球再生能源倡議RE 100，並與經濟部標檢局共同推出「綠色租賃方案」協助承租戶取得再生能源，全年轉供達2,000萬度。

國壽也積極與企業進行氣候議合，帶動產業淨零轉型，2023年更成為首批參與Nature Action 100及台灣唯一簽署支持並加入議合團隊的金融機構，與國際投資人共同呼籲投資對象及相關企業採取必要行動。

為建構更「健康」的社會，從2018年就開始結合國壽APP推出健康促進計畫，持續推廣至今，「FitBack健康吧」會員數已突破百萬大關，作為業內最具規模的健康促進平台，陪伴百萬會員一起更健康外，亦串聯綠能發展與偏鄉弱勢關懷，創造個人、社會與地球正循環，2023年底進一步推出「企業版」服務，讓健康促進從個人延伸到企業員工，持續擴大影響力。

在「培力」主軸上，國壽積極培育人才，除長期推動數位轉型，更提供多元的線上課程與專屬「學習假」，鼓勵員工自主學習，強化員工職能發展，打造幸福職場。

此外，透過「國泰學童圓夢計畫」支持偏鄉教育、「永續校園計畫」推廣反毒教育，並推動「詐騙防衛隊」反詐教育、建構友善高齡的「國泰幸福農場」，帶領長輩走出家門，提高社會參與，透過多面向的培力計畫，連結社區發展，推動社會共榮。

國泰人壽將持續關注國際永續趨勢，將永續精神融入營運與各項服務，積極從環境（E）、社會（S）及公司治理（G）發揮正面影響力，帶動台灣產業永續發展。