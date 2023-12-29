【時報-台北電】國外消息：

1.美股漲跌不一，唯幅度有限

美股3大指數漲跌互見，但幅度不大。其中，那斯達克微跌，道瓊再創歷史新高，標普500還是朝著重寫新高之路緩步前進。美股即將封關，2023年迄今，道指已漲13.77%，標普500上漲24.58%，那斯達克更是狂漲44.22%，年度漲幅有機會創2003年之後最大。不過，瑞銀預估，美國最快將於2024年6月開始經濟衰退，故聯準會從明年3月開始，將非常明顯地降息，預測到2025上半年時，利率將從目前5.25%至5.5%，大幅降至1.25%。美股最新收盤價，道瓊小漲53.58點或0.14%，收37710.1點。那斯達克微跌4.04點或0.03%，收15095.14點。標普500也微漲1.77點或0.04%，收4783.35點，幾乎在平盤。

2.Fed降息在即美指下探100大關，金價飆新高

受到市場對於美國聯準會（Fed）明年第一季將降息的預期心理帶動，美元不斷承壓，美元指數28日貶至5個月新低，日圓升破141兌1美元。受美元重貶連動，倫敦黃金收盤價已刷新歷史新高，紐約金價朝向每盎司2,100美元關卡進逼。

3.美元在油市地位遭挑戰

美元在全球大宗商品市場的主導地位正受到挑戰，其中又以石油尤其明顯，根據摩根大通預估，目前在油市用非美元貨幣交易的比重已攀升到2成。

4.紐時開告，控微軟OpenAI侵權

《紐約時報》27日控告微軟及OpenAI，未經授權擅用紐時新聞內容進行AI模型訓練，並在AI聊天機器人的對答中大量引用紐時內容，不僅侵犯著作權，還對紐時廣告及其他營收造成嚴重損害，再次凸顯科技業與媒體業之間的嫌隙擴大。

5.微軟明年股息，鮑默爾躺收10億美元

微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）是全球頂級的超級富豪之一，現年67歲的他在2014年退休卸下執行長職務後，財富不但沒有減少，反而不斷增加。光是其手中持有的微軟持股，不用做任何事，明年就輕鬆有10億美元股息進帳。