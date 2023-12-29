【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以30.718元兌一美元收市，升值1.62角，成交值為18.35億美元。

2.集中市場28日融資增為2476.99億元，融券減為350349張。

3.集中市場28日自營商賣超66.04億元，投信賣超10.72億元，外資買超193.26億元。

4.昇達科（3491）受惠兩大客戶訂單貢獻，明年起低軌衛星相關營收比重將大幅拉升，法人指出，昇達科今年低軌衛星營收占比約在15％，估計明年可望倍增，且越南及泰國兩地新廠明年第一季及第三季陸續投產，有利營運再上層樓。

5.鑄件大廠永冠-KY（1589）28日法說宣布，明年出貨噸數目標19萬噸，優於今年，預估泰國廠明年下半年試量產，比原計畫提前兩季完工投產。永冠今年受大陸風電客戶放緩拉貨影響，前11月出貨16萬噸，12月估出貨1.3～1.4萬噸，達成下修後出貨目標17萬噸。

6.連接元件廠嘉基（6715）擴大技術利基，針對DATACENTER開發內部線，另英特爾已發表Thunderbolt 5，再加上光通訊產品持續放量、泰國新產能預定2024年第二季量產，都將成嘉基2024年營運成長的動能。

7.中小尺寸面板廠凌巨（8105）舉行法說會，因下半年工控面板市場疲弱，影響營運表現，毛利率滑落到個位數。展望2024年，凌巨表示，工控市場會有所回溫，此外，布局的新產品包括充電樁、半穿反技術等產品會陸續放量出貨，帶動營收、毛利率回升。

8.二極體廠強茂（2481）28日召開法說會，策略長李學寒分享2024年布局藍圖。強茂將往三大策略發展，聚焦汽車、PSU（Power Supply unit）及綠能，李學寒分析，於大陸、印度市場之太陽能逆變器（Inverter）將使用新的IGBT（絕緣柵雙極電晶體），是重點發展市場。為此，強茂積極於國際多點布局，包含2023年於日本新設銷售據點、印度進行擴編、上海2024年度也會再設立銷售據點，備戰2024年。

9.自動化設備系統廠盟立（2464）2023年營運受景氣下滑影響，但公司近日表示，2024年隨AI導入PC及手機，將刺激市場需求，近期市場也紛紛看好2024年AI PC的出貨成長，有機會進一步拉抬設備投資，公司看好2024年第二季景氣可望回升。

10.新纖（1409）總經理歐金達在28日法說會指出，最差時期已過，明年會慢慢復甦，正面看待後市，樂觀新纖營運成長。新纖集團轉投資事業、跟比利時商合作的半導體用雙氧水產線，目前認證中，明年第二季投產，第三季開始貢獻營收與獲利。

11.加工絲終端庫存調整近尾聲，宏洲（1413）、宏益（1452）、集盛（1455）、聯發（1459）等產線，平均稼動率已達8成，預期第四季會是今年營運高峰；雖已落底，但市況仍在緩步調整，業者預期，整體加工絲產業回復正常水準要等到年後，旺季加持才能真正回溫。

12.量測設備業者固緯電子（2423）28日法說會時指出，2024年因有新產品問世，及海外市場將加碼行銷和業務力道，預期2024年營運朝向正向樂觀成長發展。未來也將積極評估併購具備合併綜效的公司。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)