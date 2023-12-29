【時報-台北電】國內消息：
1.ChatGPT橫空出世，掀起AI股狂飆，加上美國停止升息，外資11月及12月連兩個月認錯大舉回補台股，推升2023年買超達2,633億元、創七年來新高；新台幣匯率連七日強升，外資大舉匯款並連三日買超共741億元，台股站上17,900點大關、終場上漲18點收17,910點創近二年新高，今（29）日拚六線齊紅完封。
2.外交部、財政部29日同步宣布，《避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定》（以下簡稱台韓所得稅協定）經各自完成國內立法程序及相互通知後，12月27日起生效，明年元旦起適用，這是我國第35個生效的所得稅協定，並為繼台日所得稅協定後，與東北亞國家的第2個所得稅協定。
3.台積電高雄楠梓園區一廠設備2024年元月進駐、二廠可望近月動工。經濟部28日表示，台積電進駐後，帶動台灣住友培科、美商英特格及德國默克集團等國際大廠赴南部園區打造製造基地，加速半導體群聚效應，經濟部未來還將推動屏東園區、高雄軟體園區二期及楠梓第三園區開發計畫，增加半導體供應鏈投資動能。
4.台股力拚2023年完美封關，類股維持輪動表態。選舉行情接棒點火上攻，政策利多股躍居盤面主流，華城、士電28日同步漲停。法人認為，綠能、儲能必然是未來新政府重點發展產業，且在出貨動能看增、營收陸續貢獻之下，有利相關概念股評價推升。
5.台北匯市29日將封關，新台幣在2023年最後一周強勢升值，四個交易日共升值4.85角，升幅1.57％，28日收在30.718元，若封關衝破30.708元，即只要再升值逾1分，全年就將由貶轉升。
6.新台幣年底強勢升值，壽險業避不避險都「很痛」。據保險局統計，11月壽險若不收回外匯準備金，外匯損失（含避險工具成本、避險利益及兌換損失）達1,709億元，創史上單月新高，用衍生性商品避險的成本達329億元，亦創新高，前11月壽險已花3,233億元在避險工具，亦創史上新高。
7.擔心承保風險過高，有壽險公司率先停賣實支實付醫療險。保誠人壽28日宣布下午3點起停止受理可接受副本理賠的實支實付附約，再度引發市場熱議，更多民眾擔心買不到保單。保險局主秘古坤榮28日指出，實支實付醫療險改革方式仍在研議中，若發現有業者以此為訴求「不當招攬」，將予以議處。
8.財政部28日指出，經行政院核定，為鼓勵水泥業者配合我國2050淨零排放政策持續推動減碳，明年元旦起調降低碳水泥貨物稅，應徵稅額從原每公噸440元，依添加特定材料比例不同，最低降到260元或220元，降幅約40％或50％。
9.和碩董事會28日作成決議，放棄重要子公司世碩（昆山）現金增資優先認購權，並由立訊集團旗下立臻精密，擔任策略投資人全數認購，而本次世碩增資額約人民幣21億元（折算新台幣約95億元），增資後和碩對世碩持股將由100％降低至37.5％，和碩喪失對世碩控制力，正式交由立訊集團主導。
10.億光切入第三代半導體封測，今年已經開始貢獻營收，由於基期仍低，億光看好第三代半導體在台專業分工逐漸成形，但後段封測介入的廠商較少，預期2024年可望挑戰倍數成長；車用領域也在特斯拉（Tesla）降價的衝擊減緩之下，可望呈現雙位數成長。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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