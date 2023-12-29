【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收漲18.87點，為17910.37點。
2.台股前一交易日成交金額量增/縮為2846.8億元，5日均量為2671.32億元，10日均量為3081.07億元。
3.5日均線17751.01點，10日均線17683.65點，20日均線17551.94點。
4.5日RSI為84.39，10日RSI為76.43。
5.9日K值為86.61，9日D值為77.42。
6.20日乖離率為2.04。
7.群益投顧：選前多方主導，逢低做多未變，日KD為金叉，加上外資現貨持續買超，籌碼尚屬安定，但類股輪動快速，盤中強勢股勿追，易形成短套，短期以AI相關、政策題材(重電、綠能)、護盤權值股為主。
8.元大投顧：近期投資氛圍樂觀，12月以來多數股市齊漲，但也意味著股市處於高位階，追高風險相應增加。為因應未來盤勢變化，建議採取高基期轉向低基期個股的策略。
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