【時報-台北電】在今年倒數第二個交易日，周四標普500指數在清淡的交易中微漲作收，距離2022年1月3日創下的歷史高點僅差0.3%。道瓊指數微漲，連續第2日改寫歷史收盤新高。那斯達克指數微跌收盤。隨著封關將至，三大指數月線、季線和年線料將同步收紅。

★四大指數

美股道瓊上漲53.58點或0.14%，收37,710.10點。

NASDAQ下跌4.04點或0.03%，收15,095.14點。

S&P500上漲1.77點或0.04%，收4,783.35點。

費城半導體下跌5.91點或0.14%，收4,208.68點。

★11大類股

公用事業類股(SPLRCU)漲0.70% 　 房地產類股(SPLRCREC)漲0.53%

金融類股(SPSY)漲0.35% 　 醫療類股(SPXHC)漲0.24%

科技類股(SPLRCT)漲0.12% 　 通訊服務類股(SPLRCL)漲0.09%

必需消費類股(SPLRCS)漲0.03% 　 工業類股(SPLRCI)漲0.01%

非必需消費類股(SPLRCD)跌0.41% 　 原物料類股(SPLRCM)跌0.46%

能源類股(SPNY)跌1.47%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲0.32%，收375.28美元。

蘋果(AAPL)上漲0.22%，收193.58美元。

亞馬遜(AMZN)上漲0.03%，收153.38美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.10%，收140.23美元。

輝達(NVDA)上漲0.21%，收495.22美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲0.14%，收358.32美元。

蘋果(AAPL)上漲0.22%，收193.58美元。

亞馬遜(AMZN)上漲0.03%，收153.38美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.10%，收140.23美元。

網飛(NFLX)下跌0.26%，收490.51美元。

3.其它焦點股

超微(AMD)上漲1.84%，收148.76美元。

微軟(MSFT)上漲0.32%，收375.28美元。

甲骨文(ORCL)上漲0.29%，收106.25美元。

德州儀器(TXN)上漲0.29%，收171.72美元。

蘋果(AAPL)上漲0.22%，收193.58美元。

輝達(NVDA)上漲0.21%，收495.22美元。

IBM(IBM)上漲0.18%，收163.75美元。

Meta(Meta)上漲0.14%，收358.32美元。

高通(QCOM)上漲0.10%，收145.86美元。

思科(CSCO)上漲0.08%，收50.48美元。

亞馬遜(AMZN)上漲0.03%，收153.38美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.10%，收140.23美元。

恩智浦(NXPI)下跌0.44%，收231.07美元。

應用材料(AMAT)下跌0.66%，收163.12美元。

英特爾(INTC)下跌0.73%，收50.39美元。

美光(MU)下跌0.76%，收86.00美元。

特斯拉(TSLA)下跌3.16%，收253.18美元。

★台股 ADR

台積電上漲0.05美元或0.05%，收104.70美元，換算台股價格為643.23元。

聯電下跌0.15美元或1.73%，收8.51美元，換算台股價格為52.28元。

日月光上漲0.02美元或0.21%，收9.45美元，換算台股價格為145.14元。

中華電信上漲0.49美元或1.28%，收38.84美元，換算台股價格為119.31元。（編輯：柯婉琇）

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