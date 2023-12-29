2023年還未過完，多個省份已為2024年第一季的地方債發行做好準備。中國債券信息網顯示，截至2023年12月25日，山西、海南、江蘇已公布2024年第一季地方債發行計畫，上述三省擬發行新增專項債人民幣（下同）880.9億元。
界面新聞報導，其中，山西省計畫在2024年2月發行180.9億元新增專項債券，海南省計畫3月發行100億元，江蘇省計畫3月發行600億元。對照2023年第一季，三個省份2024年第一季的發債規模都顯著收窄。此外，和上年同期相比，披露來年第一季地方債發行計畫的省份大幅減少。
報導引述分析師指出，在化解地方政府隱性債務的背景下，地方政府債務率和付息壓力或對2024年新增地方債、尤其是新增專項債加碼產生一定約束，提前批專項債額度也可能以經濟大省優先。
大陸自2019年起，允許提前下達下一年度的新增地方債，規模為當年新增地方債限額的60％以內。2022年新增專項債提前獲批額度1.46兆元，2023年新增專項債提前批准額度更是達到了2.19兆元，創歷史新高。
中誠信國際信評公司研究院執行院長袁海霞表示，近年新增專項債提前下達額度占上年全部額度比重基本保持在40％～60％之間，2023年新增專項債額度為3.8兆元，若按照60％最高標準估算，2024年新增專項債提前下達額度在2.28兆元。但考慮到2023年第四季剛增發國債1兆元，2024年第一季新增專項債發行進度或相對較慢。
她指出，近年各地政府財政收入承壓、基建專案逐步飽和會對專項債大幅擴張形成制約，額度不易過高。但是，專項債額度也不宜大幅下降，避免政策退出力度過大帶來存量專案資金接續困難、市場波動等風險。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：