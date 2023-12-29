2023年還未過完，多個省份已為2024年第一季的地方債發行做好準備。中國債券信息網顯示，截至2023年12月25日，山西、海南、江蘇已公布2024年第一季地方債發行計畫，上述三省擬發行新增專項債人民幣（下同）880.9億元。

界面新聞報導，其中，山西省計畫在2024年2月發行180.9億元新增專項債券，海南省計畫3月發行100億元，江蘇省計畫3月發行600億元。對照2023年第一季，三個省份2024年第一季的發債規模都顯著收窄。此外，和上年同期相比，披露來年第一季地方債發行計畫的省份大幅減少。

報導引述分析師指出，在化解地方政府隱性債務的背景下，地方政府債務率和付息壓力或對2024年新增地方債、尤其是新增專項債加碼產生一定約束，提前批專項債額度也可能以經濟大省優先。

大陸自2019年起，允許提前下達下一年度的新增地方債，規模為當年新增地方債限額的60％以內。2022年新增專項債提前獲批額度1.46兆元，2023年新增專項債提前批准額度更是達到了2.19兆元，創歷史新高。

中誠信國際信評公司研究院執行院長袁海霞表示，近年新增專項債提前下達額度占上年全部額度比重基本保持在40％～60％之間，2023年新增專項債額度為3.8兆元，若按照60％最高標準估算，2024年新增專項債提前下達額度在2.28兆元。但考慮到2023年第四季剛增發國債1兆元，2024年第一季新增專項債發行進度或相對較慢。

她指出，近年各地政府財政收入承壓、基建專案逐步飽和會對專項債大幅擴張形成制約，額度不易過高。但是，專項債額度也不宜大幅下降，避免政策退出力度過大帶來存量專案資金接續困難、市場波動等風險。