紅海航運危機爆發以來，亞歐海運航線運費飆升，帶動更多企業使用中歐班列運輸的意願。業內人士表示，目前中歐班列的諮詢量已上升4成，在地緣衝突風險、海運費用和運到期限雙雙增加下，將進一步提升中歐班列的競爭力。

上海證券報28日報導，長期以來，外貿企業在成本考量下，更傾向於選擇海運，而從事中歐班列業務的新疆鐘鼓饌玉國際貿易董事長馬磊表示，「鐵路運輸相比海運價格較高，但現在紅海受阻，時效不保，海運價格是之前的雙倍，有些企業開始傾向用中歐班列運輸。」

據上海航運交易所22日公布數據顯示，上海出口貨櫃運價指數（SCFI）上漲14.8％至1254.99點，創下2022年6月以來高點。上海港出口至歐洲20呎標準貨櫃（TEU）運價達1,497美元，較上期溢價45.5％。在價格靈敏的貨代端，不少業內人士透露，相關航線價格已經翻倍。

河南航宇國際貨運代理負責人指出，隨著海運運費上漲，中歐班列和海運的運價已大致持平，但是就時效性來說，中歐班列比海運快兩倍，「海運40天到漢堡港口，鐵路只需要13天直達德國漢堡。」