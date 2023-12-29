重慶螞蟻消金增資後股東分布

重慶螞蟻消費金融最新一輪增資確定完成，註冊資本達人民幣（下同）230億元，並獲最新營業執照，持續鞏固大陸消金公司註冊資本與總資產規模最大王位，外界看好螞蟻重振旗鼓發展業務，最大可放貸餘額有望達7,666億元。

綜合陸媒報導，重慶螞蟻消金股東之一的江蘇魚躍醫療設備28日公告，參與螞蟻消金增資至230億元已完成工商變更手續，取得重慶市南岸區市場監督管理局頒發的最新營業執照，經營範圍有發放個人消費貸款、經批准發行金融債券、代理銷售與消費貸款相關的保險產品、固定收益類證券投資業務等。

此前公告，增資後螞蟻消金股權中，螞蟻集團出資115億元占半，屬杭州市有的金投數字科技集團出資23億元占10％。台資國泰世華銀行（中國）出資8億元占股權3.478％，為第8大股東。

民企股東方面，還有舜宇光學（出資13.8億）、傳化智聯（約11.5億）、魚躍醫療（約11.5億）、網易旗下博冠科技（約7.7億）、寧德時代（6.4億）等。國資股東還有屬中國信達的南商行（約12億）、重慶國資旗下渝富華貿（約9.3億）、中國華融（約4億）等。

此次增資前的螞蟻消金已是大陸註冊資本與總資產規模最大的消金公司，註冊資本排行在後的是招聯消金（100億）、建信消金（72億）、興業消金（53.2億）。增資前，螞蟻消金總資產為1,971.04億元，其中負債為1,783.83億、股東權益為187.21億。排行在螞蟻消金之後的是招聯消金（1,732.4億）、興業消金（831.23億）。

但今年上半年，螞蟻消金利潤僅4.45億元，年減4.3％。相較之下，招聯消金年減3.9％至18.61億元，興業消金增9.9％至12.64億元。

然而，市場看好螞蟻消金在完成增資、重振旗鼓後業務能迅速發展，國泰君安證券表示，螞蟻消金再次增資是為承接信貸業務，增資後考慮到消費金融牌照10倍槓桿及聯合貸不低於30％出資比例，公司自有資金參與的最大可放貸餘額可達到7,666億元。