大陸持續推進「中國貨」外銷出口，有別於以往的美妝、服裝和玩具等日常快銷品，2023年大陸企業出海步調明顯加快，且尋求將更高端的產品，賣向高度開發市場。其中，各式家電、家庭安防與便攜儲能，以及交通出行等產品表現尤為亮眼。

新浪科技28日報導，2023年十大在海外賣爆的「中國貨」包括冰箱、洗衣機等家電類，另包括掃地機器人、廚房小家電、個護小家電，智慧攝影機、智慧門鎖、便攜式儲能產品，以及電動兩輪車、E-Bike、新能源汽車等。

華泰證券指出，由於2022年下半年的低基數影響，2023年大陸電器出口明顯增速，且銷售成長表現優於內銷市場。以冰箱為例，海爾、美的6月份外銷年增率約50％～60％，內銷則分別年增2.6％和10％。其中，冰箱、洗衣機在歐洲需求大增，冷氣機在亞洲和南美洲增速較快。

值得注意的是，新冠疫情助推跨境電商發展，使2023年成為大陸「跨境電商四小龍」出海元年，包括互聯網巨頭拼多多旗下的Temu、TikTok Shop、速賣通AliExpress，以及獨角獸企業SHEIN等，大舉進軍歐美等海外電商市場。

隨著大陸新能源產業崛起，交通出行產業造就另一波外銷機遇。中汽協數據顯示，1至11月大陸汽車出口441.2萬輛，年增58.4％，2023年大陸汽車出口量預計可達450萬。其中，新能源汽車出口量持續走高，1至11月出口量達109.1萬輛，年增83.5％。

目前，歐洲已成為大陸汽車出口的第一大市場。數據顯示，2022年大陸整車廠從大陸輸出至歐洲市場的出口量在20萬輛左右，預計2025年規模將超過60萬輛。此外，雅迪控股、愛瑪科技、小牛電動等大陸電動二輪車企業，在東南亞和印度市場推出油改電減排政策以來顯著受益，且以電動自行車、電動摩托車和電動輕便摩托車創下第一大出口增量。