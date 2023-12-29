【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231228)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
鈊象(3293) 統振(6170) 高技(5439) 中興電(1513) 榮剛(5009)
合勤控(3704) 台表科(6278) 東浦(3290) 信昌電(6173) 倉和(6538)
長榮鋼(2211) 精剛(1584)
2.連續賣超四日的股票：
曜越(3540) 大聯大(3702) 原相(3227) 敦泰(3545) 榮創(3437)
建準(2421) 廣穎電通(4973)
3.連續賣超三日的股票：
亞電(4939) 堤維西(1522) 緯創(3231) 華航(2610) 昆盈(2365)
文曄(3036) 海華(3694) 宇環(3276) 寬魚國際(6101) 育富(6194)
信錦(1582) 系統電(5309) 耿鼎(1524) 公準(3178)
4.連續賣超二日的股票：
上詮(3363) 永捷(4714) 正德(2641) 光頡(3624) 精華(1565)
亞力(1514) 東陽(1319) 京元電子(2449) 五鼎(1733) 中工(2515)
正文(4906) 東洋(4105) 精材(3374) 矽統(2363) 明泰(3380)
至上(8112) 光環(3234) 敬鵬(2355) 富喬(1815) 精星(8183)
久威(6114) 信音(6126) 英濟(3294) 力特(3051) 松上(6156)
華容(5328) 宏泰(1612) 建舜電(3322) 定穎投控(3715) 合機(1618)
協易機(4533) 旺玖(6233) 洋華(3622)
5.轉買為賣的股票：
網家(8044) 晶宏(3141) 佳世達(2352) 晟德(4123) 新普(6121)
泰碩(3338) 立端(6245) 神盾(6462) 聯亞(3081) 振曜(6143)
創惟(6104) 新鉅科(3630) 英業達(2356) 神達(3706) 宏捷科(8086)
康那香(9919) 橘子(6180) 智冠(5478) 美時(1795) 慧洋-KY(2637)
頎邦(6147) 勤美(1532) 廣積(8050) 力麒(5512) 建國(5515)
茂迪(6244) 合晶(6182) 揚智(3041) 智原(3035) 偉詮電(2436)
群聯(8299) 新唐(4919) 晶豪科(3006) 南茂(8150) 鈺創(5351)
欣銓(3264) 台光電(2383) 映泰(2399) 精元(2387) 智易(3596)
擎亞(8096) 浩鼎(4174) 精成科(6191) 南電(8046) 中探針(6217)
新日興(3376) 濱川(1569) 中光電(5371) 福華(8085) 廣運(6125)
憶聲(3024) 全新(2455) 亞通(6179) 廣明(6188) 先進光(3362)
佳邦(6284) 奇鋐(3017) 協禧(3071) 元山(6275) 普誠(6129)
家登(3680) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589) 旭品(3325) 天鈺(4961)
聚和(6509) 健喬(4114) 智擎(4162) 波若威(3163) 愛普*(6531)
天宇(8171) 台星科(3265) 笙泉(3122)
6.賣超前20名：
電子股：
緯創(3231) 輔信(2405) 英業達(2356) 旺宏(2337) 神達(3706)
泰碩(3338) 偉詮電(2436) 至上(8112) 矽統(2363) 京元電子(2449)
佳世達(2352) 燿華(2367) 昆盈(2365) 敦泰(3545) 鈺創(5351)
新日興(3376) 智原(3035)
傳產股：
亞力(1514) 中興電(1513) 合機(1618)
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