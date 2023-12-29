【時報-台北電】經統計，前個交易日(20231228)

1.外資連續買超五日以上的股票：

台積電(2330) 中鋼(2002) 友達(2409) 群創(3481) 合庫金(5880)

彰銀(2801) 永豐金(2890) 宣德(5457) 鴻準(2354) 富旺(6219)

2.連續買超四日的股票：

鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)

台塑化(6505) 南亞(1303) 台泥(1101) 聯電(2303) 台灣高鐵(2633)

漢磊(3707) 彩晶(6116) 華南金(2880) 台新金(2887) 玉山金(2884)

臺企銀(2834) 遠傳(4904) 技嘉(2376) 台塑(1301) 台化(1326)

農林(2913) 南港(2101) 智邦(2345) 中裕(4147) 致伸(4915)

華通(2313) 均豪(5443) 中環(2323) 朋程(8255)

3.連續買超三日的股票：

華碩(2357) 中華電(2412) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 潤泰新(9945)

誠美材(4960) 金居(8358) 宜鼎(5289) 王道銀行(2897) 福邦證(6026)

開發金(2883) 第一金(2892) 新光金(2888) 兆豐金(2886) 遠東銀(2845)

三商壽(2867) 群益證(6005) 康和證(6016) 國票金(2889) 華票(2820)

金寶(2312) 精英(2331) 華新(1605) 中石化(1314) 遠東新(1402)

燁輝(2023) 大亞(1609) 友訊(2332) 聯合再生(3576) 類比科(3438)

華邦電(2344) 威剛(3260) 穩懋(3105) 台玻(1802) 松瑞藥(4167)

台燿(6274) 萬泰科(6190) 海韻電(6203) 元太(8069) 光洋科(1785)

優群(3217) 力致(3483) 順達(3211) 長興(1717) 高端疫苗(6547)

力積電(6770) 藥華藥(6446) 聯傑(3094) 皇將(4744)

4.連續買超二日的股票：

台灣大(3045) 寶成(9904) 宏達電(2498) 富華新(3056) 大同(2371)

裕隆(2201) 三陽工業(2206) 瑞軒(2489) 陽明(2609) 建大(2106)

伍豐(8076) 譜瑞-KY(4966) 光罩(2338) 僑威(3078) 一詮(2486)

旺矽(6223) 聯鈞(3450) 銘異(3060) 萬潤(6187) 十銓(4967)

春源(2010) 驊訊(6237) 大田(8924) 力智(6719) 擎邦(6122)

艾訊(3088) 安勤(3479)

5.轉賣為買的股票：

可成(2474) 宏碁(2353) 漢翔(2634) 日月光投控(3711) 華星光(4979)

大國鋼(8415) 中天(4128) 台中銀(2812) 仁寶(2324) 威盛(2388)

東元(1504) 長榮(2603) 新興(2605) 長榮航(2618) 中鴻(2014)

世紀鋼(9958) 美律(2439) 中美晶(5483) 瑞昱(2379) 世界(5347)

群光(2385) 環球晶(6488) 華泰(2329) 國統(8936) 旭軟(3390)

良維(6290) 良得電(2462) 飛宏(2457) 康舒(6282) 九豪(6127)

合一(4743) 胡連(6279) 振發(5426) 智通(8932) 麗清(3346)

6.買超前20名：

金融股：

中信金(2891) 開發金(2883) 玉山金(2884) 新光金(2888) 台新金(2887)

國泰金(2882) 元大金(2885) 華南金(2880) 兆豐金(2886) 合庫金(5880)

永豐金(2890)

電子股：

友達(2409) 宏碁(2353) 仁寶(2324) 台積電(2330) 鴻海(2317)

聯電(2303) 群創(3481)

傳產股：

長榮航(2618) 東元(1504)

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