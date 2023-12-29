【時報-台北電】週三美股延續聖誕上漲行情，道瓊再度寫下歷史收盤新高。週四加權指數延續漲勢，開盤即越過17900點，朝萬八扣關，續創今年以來新高，然盤中近關情怯，拖累指數拉回平盤震盪，重電、電器電纜族群表現有撐，加上金融股穩盤，帶動尾盤急拉，終場大盤上漲18.87點，收17910.37點。

永豐期貨表示，台指期週四上漲7點至17866點。價差方面，台指期逆價差擴至-44.37點，電子期逆價差擴至-3.15點，金融期逆價差擴至-3.88點。現貨部分，三大法人買超118.03億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加611口至-3875口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1383口至-13618口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2439口至-4395口。

永豐期貨表示，台股日K連五紅持穩於所有均線之上，短多趨勢維持不變，雖盤中遇獲利了結賣壓限縮上漲空間，但仍有零星個股表現有撐，加上外資持續買超現貨，將有助台股挑戰萬八關卡。（編輯：沈培華）