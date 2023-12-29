【時報-台北電】周四(28日)台指期早盤開平走高，再創波段新高，不過量能不足下，漲幅未再擴大，加上三大主流類股漲多休息，使台指呈現高檔狹幅震盪格局。盤面焦點落在電機類股，指標類股華城(1519)、士電(1503)獲買盤進駐漲停鎖死，帶動電機指上漲2%表現最佳。

統一期貨觀察，外資夜盤加碼2,558口空單，日盤則減碼291口空單，未平倉淨空單至-12,065口；十大特定法人減碼2,439口空單至-4,395口。外資夜盤逢高加空，近日現貨大買之餘，仍維持高額空單避險。十大特法追高減碼空單，有利台股續漲。

統一期貨指出，聖誕節後三日交易日，外資共買進741.7億元現貨，統計近十年聖誕節後三日買超額，排名第一。不過留意2021年聖誕節後三日外資大幅買超458.6億元台股，買超額同樣創當時近十年新高，但2022年台股卻顯著拉回，顯示儘管外資大買，仍須留意市場是否出現過熱風險。(編輯：廖小蕎)

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