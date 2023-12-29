【時報記者林資傑台北報導】金管會公布金融三業最新獲利狀況，儘管新台幣匯率狂升使保險業2023年11月稅前虧損達647億元，但在銀行及證券期貨業獲利穩揚下，金融三業前11月稅前淨利7090.81億元，較去年同期5279.78億元成長達1811.03億元或34.3％，幅度較前10月25.62％持續躍升。

銀行業前11月稅前淨利4896.8億元，年增836.7億元或20.6％，續創同期新高。其中，國銀4534.9億元、外銀在台分行164.5億元、信合社41.4億元，分別年增24.8％、29.9％，17.1％。票金72.2億元、陸銀41億元、儲匯42.9億元，分別年減15.6％、28.4％、64.8％。

證券期貨業前11月稅前淨利903.01億元，年增達301.33億元或50.08％。其中，證券商683.92億元，年增達258.06億元或60.6％，期貨商65.73億元，年增14.22億元或27.61％，投信業153.36億元，年增29.05億元或23.37％。

保險業前11月稅前淨利1291億元、年增達673億元或近1.09倍，幅度較前10月23％顯著跳增。其中，壽險業1130億元、年減達1031億元或47.7％，衰退幅度較前10月38.4％跳增，但壽險業161億元，年增達1704億元、顯著由虧轉盈。

其中，保險業11月稅前虧損647億元，主因新台幣匯率狂升達3.58％，使壽險業出現鉅額匯損，拖累單月虧損達664億元，為僅次於去年同期753億元的歷史次低。產險業獲利狀況則持穩，11月稅前淨利17億元。

金管會指出，11月新台幣匯率狂升使壽險業出現4950億元匯損，匯損金額創下歷年次高，儘管在避險工具收益3570億元、扣除換匯成本329億元後產生3241億元避險收益，加計收回860億元外匯準備金回沖，單月淨匯損仍達849億元，較10月56億元跳增。

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