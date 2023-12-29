【時報記者林資傑台北報導】金管會公布2023年下半年金融機構申請增設國內分支機構核准名單，核准中信銀於新竹縣湖口鄉增設1處分行。由於上半年國銀申請再度掛蛋，合計全年僅1家國銀申請增設分行獲准，為2013年以來近10年低，若加計信合社則僅2家獲准，
金管會2004年時凍結國銀申設分行、2007年5月重新開放，2014年起採總量管制，需有銀行裁撤分行才有增設額度。2017年10月將每年申設次數增加為2次，每年5月及11月均可提出，但若規畫在偏鄉申設據點，則可隨時提出申請、不受限制。
金管會表示，下半年僅中信銀1家申請增設3家分行，惟經綜合考量後，僅核准於新竹縣湖口鄉增設1處分行。至於中信銀申請於新竹市東區及高雄市左營區各增設1處分行，則考量2地金融機構分支機構家數已相對較多，因此未予核准。
由於上半年無國銀申請增設分行，下半年僅核准中信銀增設1家分行，全年僅准設1家分行，為2013年核准京城銀申設1處分行以來近10年新低。若加計上半年核准彰化五信於台中市增設1處分社，全年僅准設2處國內分支機構，亦創重新開放申設以來新低。
對於國銀申請增設分行數創低，銀行局副局長林志吉認為，除了疫情因素影響，主要受數位發展因素影響，且銀行ATM持續增加中，使客戶親赴實體分行機會減少，據點夠多的銀行就會考量是否再增設據點，營業廳大小也會有所考量。
金管會統計，截至2023年10月底，國銀分行家數共3390處，國內每10萬成年人平均擁有國銀分行家數為17.3處。林志吉指出，目前國銀分行家數已增至3392處，較去年底淨增8處，包括新設11處及裁撤3處分行。
林志吉說明，新設的11處分行中有2處為合併案，包括富邦金併日盛金、台灣星展銀併台灣花旗消金業務後，均將各有的1處營業部改為分行。其他則包括台中銀新增3處、中信銀及陽信銀各2處、板信銀1處，以及一銀1處分行先停業後遷址恢復營業。
裁撤的3處分行則為台灣星展銀、新光銀及土銀各1處，其中新光銀為將2家簡易型分行整併為1家，土銀則裁撤基隆市正濱分行。而獲准但尚未開業的國銀分行，自2019年以來共核准24處，其中已有21處開業，剩餘的3處均已申請展延。
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