【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2898.40億元。三大法人買超116.50億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.72億元及賣超66.04億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔金融股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為中信金(2891)，買超2萬1966張，華邦電(2344)、友達(2409)名列二、三名，分別買超1萬8975張及買超1萬6655張。第四及第五名為開發金(2883)、鴻海(2317)，其他依序為玉山金(2884)、台積電(2330)、宏碁(2353)、台新金(2887)及新光金(2888)。

●三大法人28日買超前十名：

1.中信金(2891)收28.40元，漲0.30元或1.07%，三大法人買超2萬1966張。

2.華邦電(2344)收30.75元，漲1.00元或3.36%，三大法人買超1萬8975張。

3.友達(2409)收18.10元，漲0.15元或0.84%，三大法人買超1萬6655張。

4.開發金(2883)收12.55元，漲0.05元或0.40%，三大法人買超1萬2496張。

5.鴻海(2317)收104.00元，漲0.50元或0.48%，三大法人買超1萬1499張。

6.玉山金(2884)收25.80元，漲0.10元或0.39%，三大法人買超1萬963張。

7.台積電(2330)收593.00元，漲1.00元或0.17%，三大法人買超1萬960張。

8.宏碁(2353)收54.00元，跌0.20元或0.37%，三大法人買超1萬839張。

9.台新金(2887)收18.10元，漲0.15元或0.84%，三大法人買超1萬462張。

10.新光金(2888)收8.88元，漲0.01元或0.11%，三大法人買超1萬320張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中信金(2891)三大法人累計買超4萬9972張，其中外資買超2萬5029張、投信買超3萬760張、自營商賣超5817張；融資減125張、融券增6張，券資比3.80%。

2.華邦電(2344)三大法人累計買超5萬3782張，其中外資買超3萬6799張、投信買超1萬590張、自營商買超6392張；融資增1萬1082張、融券增1467張，券資比5.87%。

3.友達(2409)三大法人累計買超12萬5101張，其中外資買超12萬5727張、投信賣超448張、自營商賣超177張；融資減8883張、融券增445張，券資比3.25%。(編輯：財經內容中心)

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