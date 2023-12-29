【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2898.40億元。三大法人買超116.50億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.72億元及賣超66.04億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為永豐金(2890)，賣超3598張，華通(2313)、仁寶(2324)名列二、三名，分別賣超3220張及賣超2847張。第四及第五名為長榮(2603)、中鴻(2014)，其他依序為智原(3035)、欣興(3037)、奇鋐(3017)、緯創(3231)及東陽(1319)。
●投信28日賣超前十名：
1.永豐金(2890)收19.70元，跌0.10元或0.51%，投信賣超3598張。
2.華通(2313)收70.80元，跌2.00元或2.75%，投信賣超3220張。
3.仁寶(2324)收38.95元，跌1.25元或3.11%，投信賣超2847張。
4.長榮(2603)收143.00元，跌4.00元或2.72%，投信賣超2515張。
5.中鴻(2014)收25.95元，跌0.25元或0.95%，投信賣超2500張。
6.智原(3035)收354.50元，跌8.00元或2.21%，投信賣超2246張。
7.欣興(3037)收175.50元，跌2.50元或1.40%，投信賣超1427張。
8.奇鋐(3017)收318.00元，跌6.50元或2.00%，投信賣超1418張。
9.緯創(3231)收95.90元，跌0.80元或0.83%，投信賣超1414張。
10.東陽(1319)收75.20元，跌0.40元或0.53%，投信賣超1279張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.永豐金(2890)三大法人累計買超8231張，其中外資買超3萬5884張、投信賣超2萬4798張、自營商賣超2854張；融資減24張、融券增1張，券資比15.49%。
2.華通(2313)三大法人累計賣超718張，其中外資買超6936張、投信賣超5590張、自營商賣超2064張；融資增605張、融券減550張，券資比16.80%。
3.仁寶(2324)三大法人累計賣超349張，其中外資賣超3436張、投信賣超3735張、自營商買超6821張；融資增9616張、融券增1558張，券資比11.15%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：