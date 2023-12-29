【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2898.40億元。三大法人買超116.50億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.72億元及賣超66.04億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為永豐金(2890)，賣超3598張，華通(2313)、仁寶(2324)名列二、三名，分別賣超3220張及賣超2847張。第四及第五名為長榮(2603)、中鴻(2014)，其他依序為智原(3035)、欣興(3037)、奇鋐(3017)、緯創(3231)及東陽(1319)。

●投信28日賣超前十名：

1.永豐金(2890)收19.70元，跌0.10元或0.51%，投信賣超3598張。

2.華通(2313)收70.80元，跌2.00元或2.75%，投信賣超3220張。

3.仁寶(2324)收38.95元，跌1.25元或3.11%，投信賣超2847張。

4.長榮(2603)收143.00元，跌4.00元或2.72%，投信賣超2515張。

5.中鴻(2014)收25.95元，跌0.25元或0.95%，投信賣超2500張。

6.智原(3035)收354.50元，跌8.00元或2.21%，投信賣超2246張。

7.欣興(3037)收175.50元，跌2.50元或1.40%，投信賣超1427張。

8.奇鋐(3017)收318.00元，跌6.50元或2.00%，投信賣超1418張。

9.緯創(3231)收95.90元，跌0.80元或0.83%，投信賣超1414張。

10.東陽(1319)收75.20元，跌0.40元或0.53%，投信賣超1279張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.永豐金(2890)三大法人累計買超8231張，其中外資買超3萬5884張、投信賣超2萬4798張、自營商賣超2854張；融資減24張、融券增1張，券資比15.49%。

2.華通(2313)三大法人累計賣超718張，其中外資買超6936張、投信賣超5590張、自營商賣超2064張；融資增605張、融券減550張，券資比16.80%。

3.仁寶(2324)三大法人累計賣超349張，其中外資賣超3436張、投信賣超3735張、自營商買超6821張；融資增9616張、融券增1558張，券資比11.15%。(編輯：財經內容中心)

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