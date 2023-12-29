【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2898.40億元。三大法人買超116.50億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.72億元及賣超66.04億元。
外資賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、5檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為亞力(1514)，賣超1萬2799張，緯創(3231)、輔信(2405)名列二、三名，分別賣超7249張及賣超5188張。第四及第五名為英業達(2356)、中興電(1513)，其他依序為旺宏(2337)、神達(3706)、泰碩(3338)、合機(1618)及偉詮電(2436)。
●外資28日賣超前十名：
1.亞力(1514)收80.60元，漲2.90元或3.73%，外資賣超1萬2799張。
2.緯創(3231)收95.90元，跌0.80元或0.83%，外資賣超7249張。
3.輔信(2405)收18.30元，跌0.75元或3.94%，外資賣超5188張。
4.英業達(2356)收52.60元，漲0.70元或1.35%，外資賣超4079張。
5.中興電(1513)收119.00元，漲3.00元或2.59%，外資賣超3841張。
6.旺宏(2337)收31.75元，跌0.20元或0.63%，外資賣超3754張。
7.神達(3706)收45.00元，漲2.45元或5.76%，外資賣超3646張。
8.泰碩(3338)收67.10元，漲2.60元或4.03%，外資賣超3319張。
9.合機(1618)收32.95元，漲1.65元或5.27%，外資賣超3136張。
10.偉詮電(2436)收74.00元，漲1.10元或1.51%，外資賣超2881張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.亞力(1514)三大法人累計賣超1萬7544張，其中外資賣超1萬8364張、投信買超0張、自營商買超819張；融資增3434張、融券減302張，券資比13.05%。
2.緯創(3231)三大法人累計賣超7983張，其中外資賣超8806張、投信賣超876張、自營商買超1699張；融資增2616張、融券增132張，券資比2.06%。
3.輔信(2405)三大法人累計買超9198張，其中外資買超9168張、投信買超40張、自營商賣超10張；融資增905張、融券增352張，券資比3.52%。(編輯：財經內容中心)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：