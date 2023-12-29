【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2898.40億元。三大法人買超116.50億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.72億元及賣超66.04億元。
外資買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔金融股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為友達(2409)，買超1萬7804張，中信金(2891)、宏碁(2353)名列二、三名，分別買超1萬7760張及買超1萬6290張。第四及第五名為仁寶(2324)、台積電(2330)，其他依序為開發金(2883)、玉山金(2884)、新光金(2888)、台新金(2887)及鴻海(2317)。
●外資28日買超前十名：
1.友達(2409)收18.10元，漲0.15元或0.84%，外資買超1萬7804張。
2.中信金(2891)收28.40元，漲0.30元或1.07%，外資買超1萬7760張。
3.宏碁(2353)收54.00元，跌0.20元或0.37%，外資買超1萬6290張。
4.仁寶(2324)收38.95元，跌1.25元或3.11%，外資買超1萬5174張。
5.台積電(2330)收593.00元，漲1.00元或0.17%，外資買超1萬3824張。
6.開發金(2883)收12.55元，漲0.05元或0.40%，外資買超1萬3294張。
7.玉山金(2884)收25.80元，漲0.10元或0.39%，外資買超1萬1572張。
8.新光金(2888)收8.88元，漲0.01元或0.11%，外資買超1萬876張。
9.台新金(2887)收18.10元，漲0.15元或0.84%，外資買超1萬750張。
10.鴻海(2317)收104.00元，漲0.50元或0.48%，外資買超1萬634張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.友達(2409)三大法人累計買超12萬5101張，其中外資買超12萬5727張、投信賣超448張、自營商賣超177張；融資減8883張、融券增445張，券資比3.25%。
2.中信金(2891)三大法人累計買超4萬9972張，其中外資買超2萬5029張、投信買超3萬760張、自營商賣超5817張；融資減125張、融券增6張，券資比3.80%。
3.宏碁(2353)三大法人累計買超3萬315張，其中外資買超2萬925張、投信買超1萬1684張、自營商賣超2294張；融資增1萬979張、融券增9047張，券資比30.63%。(編輯：財經內容中心)
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