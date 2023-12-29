2023年進入倒數階段，陸媒統計，今年以來大陸債券市場共有38家企業的108檔債券違約，違約額人民幣（下同）303.07億元，無論從違約數量還是規模上看，都來到5年新低，債市違約形勢似乎有所好轉，但展期規模仍創下歷史新高。從違約行業來看，房地產企業仍是違約大戶。
21世紀經濟報導28日指出，雖然違約數量和規模「雙降」，但是今年展期規模創新高。據華福證券統計，2023年，大陸債券市場已有50家發行主體展期152檔債券，展期規模高達2,044.45億元，超過2022年展期量的1,933.59億元，創下歷史新高，後續債務償還的情況仍不容樂觀。
若以違約主體行業而言，華福證券統計，房地產開發仍然是違約高發行業，高達12家，占比最大。海外債違約數量減少，違約企業均為房地產相關。分析指出，2023年房企風險陸續出清，違約規模有所下降。但房企前幾年激進擴張策略和行業景氣度暫時難以回升的影響，房企違約風險仍高。
華福證券分析師李清荷表示，整理2023大陸債市違約主因，多數違約企業都是因融資環境惡化，市場認可度下滑，行業景氣下行導致公司盈利能力和償債能力大幅下降，現金流表現較差等。
優美利投資總經理賀金龍表示，根據中債資信違約資料庫來看，2023年債券市場違約情況呈現好轉，新增違約主體和規模都出現減少的情況。一方面是官方推出多項化債方案，在特殊再融資債等財政政策和化債政策的支撐下，城投信用風險明顯下降。另一方面，部分行業個體在政策支撐下，以時間換取空間的債務管理模式，今年的流動性問題有所緩解。
中誠信國際分析師姚姝冰分析認為，當前市場情緒較為敏感，市場信心仍需呵護，著力防範化解債市信用風險仍是穩定市場信心的重點，預計債券市場信用風險整體可控。
展望2024年，天風證券分析師孫彬彬指出，整體信用風險可能持平或者略低於2023年。具體來看，在城投債、一攬子化債政策支持下，2024年發生債券直接信用風險事件衝擊的可能性不高。但考慮到基本面仍偏弱，償債壓力較大，債券違約、票據逾期等事件仍可能發生。
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