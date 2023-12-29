美股2023年迭創新高，但部分個股表現欠佳，促使投資人開始尋覓遭低估且2024年可能跌深反彈的標的。專家推薦輝瑞藥廠與雪佛龍石油巨擘在內的13檔股票，推估這些股票明年漲幅可望達到24％～76％，其中輝瑞上漲空間上看66％。
新聞通訊《Prudent Speculator》編輯布金漢（John Buckingham）接受媒體採訪時推薦13檔股票，認為這些股票2023年全年跌幅介於2％～42％之間，但股價後市可期，投資人不妨逢低買進。
這些股票包括：空氣化工、Alexandria房地產投資信託公司、雪佛龍、康寧公司、瞻博網絡、航太製造商洛克希德馬丁、大都會人壽保險、Nutrien肥料公司、輝瑞、目標百貨、泰森食品、電器製造商惠而浦與World Kinect能源管理公司。
以輝瑞為例，該公司股價今年迄今累計大跌44.6％。輝瑞股價在新冠疫情期間持續攀高，原因是該公司與德國合作夥伴BioNTech領先開發新冠疫苗供民眾使用。
但隨著疫情告一段落，輝瑞疫苗等產品銷售持續下滑，加上新冠相關庫存帶來一次性支出，導致該公司將2023年營收預測大砍90億美元，近日發布的2024年財測也讓投資人十分失望。
輝瑞目前本益比約12.3倍，低於標普500指數的19.5倍與標普醫療照護類股的18倍，殖利率約5.93％。
輝瑞2024、2025年獲利年複合成長率估達到34.4％。
雪佛龍目前本益比約10.6倍，殖利率約4.01％。該公司股價今年以來累計下跌逾13％。
布金漢指出，輝瑞與雪佛龍本益比偏低，明年可能迎來凌厲漲勢。他表示：「大型製藥公司本益比通常20倍起跳，輝瑞本益比偏低，報酬可期。」
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