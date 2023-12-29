美國聯邦上訴法院27日宣布暫停國際貿易委員會（ITC）對蘋果兩款侵權智慧表的進口禁令，讓蘋果得以維護年營收180億美元的智慧表事業。
被控專利侵權的Apple Watch Series 9及Ultra 2已在27日法院宣布暫時解禁當天，在全美蘋果專賣店重新上架，並在28日於蘋果官網重新上架。未來在聯邦上訴法院審理期間，蘋果將繼續在美銷售這兩款智慧表。
這項決定徹底扭轉美國政府先前的立場。今年10月ITC裁定上述兩款智慧表侵犯美國公司Masimo技術專利，並下達進口禁令。
雖然美國政府有權在ITC裁決後的60日內撤銷禁令，卻在最後關頭拒絕撤銷禁令，導致上述兩款智慧錶在12月26日自全美蘋果專賣店下架，沒想到才過一天又重新上架。
雖然Apple Watch對蘋果總營收的貢獻不大，卻是近年蘋果健康服務發展策略的重要一環。研究機構Counterpoint Research指出，Apple Watch近年在全球銷售持續成長，讓蘋果在全球智慧型手表市場搶下60％市占率。
蘋果最初在2020年上市的Apple Watch Series 6中加入血氧偵測功能，卻也因此槓上Masimo。
Masimo表示蘋果最初在2013年建立合作關係共同研發血氧偵測功能，後來也曾考慮收購Masimo，但最終不了了之，反而開始挖角Masimo工程師，在蘋果內部自行研發類似功能。
Masimo及多家小公司都曾嘗試控告蘋果透過上述手段抄襲專利技術，但都遭到蘋果強烈打壓，於是Masimo在2021年一狀告上ITC。
蘋果自始至終堅稱沒有侵權，但為了確保Apple Watch Series 9及Ultra 2能在美持續銷售，蘋果已向美國海關暨邊境保護局提交改版設計，預計1月12日裁定是否開放進口改版後的產品。
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