【時報-台北電】櫃買中心2023年12月28日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加0.72億元，成為868.76億元，融券餘額較前一日增加493張，成為103311張。(資料來源:櫃買中心)

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