國際金融協會（IIF）統計，2023年截至12月19日，中國股市與債市淨流出的資金規模高達845億美元，較2022年激增44％。與此同時，國際投資者開始將目光轉向其他高增長市場，印度與韓國轉為大量淨流入，成為亞洲各國的吸金大贏家。
日經中文網28日報導，IIF自2015年起開始對中國的資金動向進行統計，2023年的資金淨流出額也創下統計以來新高。細看每月數據，解封後的1、2月都出現大量資金淨流入，但隨著經濟復甦放緩以及房市的持續惡化，加劇市場對中國經濟長期衰退的擔憂。今年除了1、2、6月，其餘月份都呈現資金淨流出。
IIF統計，今年亞洲新興國家和地區（中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、越南）整體淨流出超過200億美元。如果不包括中國，則為640億美元左右的淨流入。
值得注意的是，印度承接了大量從中國外流的資金，讓其2023年的資金流入規模創2017年以來新高。韓國也有穩定的資金流入，2023年淨流入約300億美元，規模為2022年兩倍。報導分析，中國資本淨流出與其他國家的淨流入趨勢，今後可能愈發明顯。
其他機構報告也可一窺海外投資者對中國投資熱情正在下降。美國銀行在12月19日發表的12月亞洲基金經理調查顯示，針對投資中國股票，回答「超配（買入）」的比例減去「低配（賣出）」的數值為-9，這和今年1月的＋42相比，可現過去一年基金經理人對中國前景快速轉趨悲觀。
報導稱，這種趨勢很有可能在2024年初持續。美國銀行調查顯示，34％的受訪者表示「在確認更明顯的寬鬆跡象之前不會增持」，28％表示「將尋求其他投資機會」，凸顯出對中國市場的觀望態度。此外，74％的受訪者表示，中國股市正處於結構性的估值修正過程中。
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