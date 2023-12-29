微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）是全球頂級的超級富豪之一，現年67歲的他在2014年退休卸下執行長職務後，財富不但沒有減少，反而不斷增加。光是其手中持有的微軟持股，不用做任何事，明年就輕鬆有10億美元股息進帳。
根據《富比士》雜誌28日的即時富豪榜，其淨資產1,117億美元，為全球即時富豪榜第十名。
微軟把其季度股息提高至每股0.75美元，全年合計約每股3美元，按照鮑默爾目前擁有微軟4％股權，即相當於3億3,320萬股微軟股票計算，他2024年股息收入將高達約10億美元。
這是根據他2014年最後一次披露自己的微軟持股，和假設微軟董事會未來不會削減股息配發額度來計算。但依照微軟從2003年開始向股東配發股息以來的做法來看，微軟配發股息額度只有增加而未曾削減。
對於外界報導其微軟持股帶來鉅額被動式收入，鮑默爾並未就此做出回應。由於目前美國個人年所得在50萬美元或以上，所得稅率就高達20％，因此光是其明年微軟股息收入，就要向國庫繳稅2億美元。
鮑默爾跟微軟創辦人比爾蓋茲是哈佛大學時同窗好友，1980年獲蓋茲邀請加入微軟負責企業管理職務，2000年到2014年間擔任執行長。任職期間獲得配發大量公司股票而讓其成為超級鉅富。
除了微軟持股，鮑默爾其他投資也讓其財富不斷膨漲。像2014年以20億美元買下美國職籃NBA球隊洛杉磯快艇（L.A. Clippers）到現在，富比士估計，該球隊目前價值高達46.5億美元。
美國許多超級富豪跟鮑默爾一樣有鉅額股息收入。像股神巴菲特就是明顯的例子，其投資旗艦波克夏海瑟威持有像蘋果、可口可樂、雪佛龍和美國銀行等多檔股票，明年股息收入估計達60億美元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：