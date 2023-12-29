近期AI公司侵權官司

《紐約時報》27日控告微軟及OpenAI，未經授權擅用紐時新聞內容進行AI模型訓練，並在AI聊天機器人的對答中大量引用紐時內容，不僅侵犯著作權，還對紐時廣告及其他營收造成嚴重損害，再次凸顯科技業與媒體業之間的嫌隙擴大。

紐時於控告書中表示：「紐時新聞是數千名新聞人員的心血，公司每年耗費數億美元成本雇用這些人力，但被告卻在不花費相關成本的情況下，未經授權擅自使用紐時投資鉅額換來的內容，也未對紐時提出任何賠償。」

紐時在紐約南區聯邦法院提告時表示，OpenAI及微軟的AI產品在訓練AI模型時使用的資料有大多數來自紐時，但兩家業者不僅沒有向紐時支付授權金，還導致紐時旗下網站的流量分散到其他網站，不僅衝擊紐時線上廣告營收，也讓紐時損失授權金及訂閱營收。

紐時這回提告目的除了要向微軟及OpenAI索賠之外，也要求法院下令微軟及OpenAI停止使用紐時新聞內容，並銷毀內含紐時新聞內容的網路資料。

OpenAI稍早透過聲明表示：「我們尊重內容創作者及所有者的權利，也誠心與對方合作確保對方從AI技術及新興營收模式中獲利。」OpenAI透露一直以來雙方協商進展順利，因此對這次被告感到「驚訝與失望」。微軟發言人則拒絕發表回應。

長久以來網路服務業者根據公平使用原則，免費將有著作權保護的內容轉載到網路上。科技公司大多認為生成式AI模型也能根據相同原則，使用有著作權保護的內容來訓練AI模型。

但紐時在控告書中強調公平使用原則不適用生成式AI模型，因為生成式AI工具往往能一字不漏地顯示大篇幅紐時新聞內容。

自從去年底ChatGPT爆紅以來，生成式AI技術發展快速已讓現行法規跟不上監管腳步，以致AI模型的種種侵權爭議浮上檯面。今年2月新聞照片供應商Getty Image控告Stability AI侵犯著作權。今年12月美國又有11名作家聯手控告OpenAI和微軟侵犯著作權。