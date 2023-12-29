燃料價格追蹤平台GasBuddy發布預測指出，美國汽油價格2024年將連續第二年下跌，美國民眾將較今年省下320億美元的燃料費。
CNNMoney報導，GasBuddy預料2024年美國汽油價格高點將落在5月，每加侖均價估達3.67美元，12月將暴跌至2.99美元，年平均價格為每加侖3.38美元。此價格不但低於2023年的每加侖3.51美元，更遠低於2022年受俄烏戰爭影響、每加侖創新高的3.95美元。
即使俄烏戰火未熄且以哈戰爭恐升溫，GasBuddy認為2024年開車族將能鬆一口氣，燃料支出將比2023年減少約320億美元，較2022年更是減少高達790億美元。
標普全球洞察（S&P Global Insights）數據顯示，美國的石油開採量預計將創歷史新高，石油分析部門主管德漢（Patrick De Haan）認為油價上揚風險降低。
GasBuddy的預測過去被認為非常準確，2022年底GasBuddy預估今年油價為每加侖3.49美元，截至目前實際汽油平均價格為每加侖3.51美元。
另一方面，據外媒分析，汽油價格的下降將為聯準會鋪平經濟軟著陸的大道。同時，這對消費者來說也是一大福音，可降低燃料的支出。
然而，諸多因素皆會影響2024年油價預測的準確性。
德漢指出，若美國經濟突然放緩，可能會削弱需求導致油價暴跌，代價是失業率飆升；此外，包括熱浪、颶風等極端天氣事件，會導致部分煉油廠停產，油價可能會因此飆升。
國際情勢的變數，包含中東衝突升級可能威脅能源供應，導致油價回升至每桶100美元。另外，沙烏地阿拉伯與俄羅斯等產油大國的產量動向亦是一大關鍵。
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