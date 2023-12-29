價格高昂加上擔心充電不易，美國車主換開電動車（EV）的意願不高，美國EV需求動能轉疲，反映在今年銷售遇瓶頸，連帶使各大車廠暫緩電動車支出計畫。

為解決全球暖化氣候變遷問題，多國對汽車廢氣排放設下嚴格規範，間接帶動電動車需求。今年前11個月，美國電動車銷售速度，雖比整體車市還快，但相較幾年前有放緩跡象。

看好電動車市場的旺盛需求，美國各大車廠加足馬力衝刺電動車和電池產能，但近期美國消費者對於將傳統燃油車換成電動車的興趣冷卻，讓車廠感受到壓力。

照購車網站Edmunds的數據，現在經銷商賣出一台電動車，比燃油車慢了3周時間。不過1年前，電動車售出速度較燃油車快。電動汽車及電動卡車庫存水位升高，迫使車商重新評估電動車投資計畫。

美國車主對於改開電動車裹足不前，汽車製造商和經銷商歸咎於電動車售價相對昂貴，車主也擔心能不能順利充電。

S&P Global Mobility資料顯示，汽車製造商的挑戰在於，全美的電動車需求分布不均，銷售動能只集中在少數幾州。

汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）指出，今年7月到9月，加州售出的汽車將近25％是電動車，而通用、福特等汽車巨頭總部所在的密西根州，EV銷量僅占3％出頭。

S&P Global Mobility指出，截至今年9月，美國前十大電動車市場有6個是西岸城市，而前四大市場都在加州都會區。

為炒熱電動車買氣，汽車製造商提供優惠折扣和低利貸款吸引買家，但導致新電動車價格劇跌，就連中古電動車也不例外。

與全球另兩個主要車市─中國和歐洲相比，美國電動車銷售明顯減速。根據研究機構GlobalData初步資料顯示，今年第三季，中國電動車的銷售占比將近27％，歐洲也有15％，美國卻僅有8％。