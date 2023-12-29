美元在全球大宗商品市場的主導地位正受到挑戰，其中又以石油尤其明顯，根據摩根大通預估，目前在油市用非美元貨幣交易的比重已攀升到2成。

部分新興國家為降低對美元依賴，正逐漸轉向用其他貨幣進行商品交易。

以俄羅斯和伊朗為例，面臨來自美國制裁，這兩國轉而改用其他貨幣進行石油交易。它們並在中國、印度和其他國家找到樂意用更低價格購買石油的買家。

另外巴西、阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯等國，也在最近採取措施為避開美元的貿易進行鋪路工作。

摩根大通全球商品策略部門主管卡內瓦（Natasha Kaneva）表示：「美元在商品市場上正面臨一些競爭。」她預測，改用其他貨幣進行全球石油交易的比重已攀升到約20％。

根據該投行的數據指出，2023年宣布用非美元進行結算共有12個主要商品合約。2022年則為7個，2015到2021年只有2個。其中今年合約當中有一起是俄國賣方與阿聯買方敲定，所涉及是實體商品的買賣協議，而非金融市場的期貨交易。

此外今夏阿聯和印度則簽署一起各以當地貨幣進行貿易的協議，內容為印度煉油廠向阿聯購買石油，並以印度盧比支付。巴西與中國在秋季則完成兩國首起用本國貨幣進行的巴西紙漿買賣交易。沙國與中國在11月則設立約70億美元的貨幣互換機制。

美元在商品市場的核心地位是它主導全球貿易和金融市場的一部分。美元在外匯市場高占所有交易的88％。這也使得美國能夠成為全球監管者，因為它對於被排除在美元金融體系以外的威脅具有舉足輕重的地位。一旦美元主導地位遭到侵蝕，最終它的威信也將受到削減。

凱投宏觀分析師傑克森表示雖然尋求去美元化還要很長時間，但該情況若持續發生，將意味美國制裁與威脅把某種貨幣排除金融體系以外的效果將逐漸消褪。